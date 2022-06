Il fenomeno del revenge porn (Di sabato 18 giugno 2022) Secondo il codice penale italiano il revenge porn è un reato. L’articolo 612-ter prevede infatti che venga punita la diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti. Il reato di revenge porn in Italia In Italia fino al 2019 non esisteva alcuna normativa per punire il reato di revenge porn. L’ unico strumento di cui la vittima poteva avvalersi era fare riferimento ai reati di diffamazione, estorsione e violazione della privacy. In seguito ad un dibattito scaturito dai vari casi di revenge porn, è stata introdotta una figura delittuosa autonoma, volta a reprimere questo fenomeno. L’articolo del codice penale che se ne occupa è il 612-ter, rubricato “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 giugno 2022) Secondo il codice penale italiano ilè un reato. L’articolo 612-ter prevede infatti che venga punita la diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti. Il reato diin Italia In Italia fino al 2019 non esisteva alcuna normativa per punire il reato di. L’ unico strumento di cui la vittima poteva avvalersi era fare riferimento ai reati di diffamazione, estorsione e violazione della privacy. In seguito ad un dibattito scaturito dai vari casi di, è stata introdotta una figura delittuosa autonoma, volta a reprimere questo. L’articolo del codice penale che se ne occupa è il 612-ter, rubricato “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente ...

