Il covid rialza la testa | aumentano le reinfezioni dal 6 | 3 al 7 | 4%

NAMOBENE1 : @M49liberorso Er Covid sta rialzà la testa... So stati du anni de grande civiltà... L'immensa distanza sociale - arual812 : RT @crlggg: Mentre ci distraiamo, il COVID rialza la testa. Stiamo in campana, che di guai ne abbiamo abbastanza. - Oxhine : RT @crlggg: Mentre ci distraiamo, il COVID rialza la testa. Stiamo in campana, che di guai ne abbiamo abbastanza. - alexbottoni : RT @crlggg: Mentre ci distraiamo, il COVID rialza la testa. Stiamo in campana, che di guai ne abbiamo abbastanza. - carmen_distaso : RT @crlggg: Mentre ci distraiamo, il COVID rialza la testa. Stiamo in campana, che di guai ne abbiamo abbastanza. -

- La media nazionale dei ricoveri è stabile, al 6,7%. Allerta solo in due regioni: Sicilia e Valle d'Aosta. In arrivo nuove sottovarianti BA.4 e BA.5. Incidenza dei casi 310 ogni 100mila abitanti, con ......si prendesse una pausa estiva, per poi ripresentarsi in autunno. Quest'anno, invece, non sta andando così: l'estate non è ancora iniziata e il virus, con la subvariante Omicron 5 , già... Il Covid rialza la testa in Puglia Noi dal nostro osservatorio come Grant Thornton abbiamo già visto il bilancio 2021 dove per alcuni settori continua l’effetto Covid invece per altri c ... dall’inflazione e dal rialzo dei tassi di ...Altri 1.972 nuovi casi (età media 45 anni, rapporto positivi/tamponi 21,12% in rialzo) e nessun decesso per Covid nelle 24 ore in Toscana secondo l'ultimo rapporto della Regione. Restano quindi 10.135 ...