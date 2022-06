Il Corriere della Sera: La Roma non ha gradito l’intervista di Zaniolo a Sportweek, è calato il gelo (Di sabato 18 giugno 2022) Nella lunga intervista rilasciata al settimanale Sportweek, il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo non ha escluso un addio alla Capitale nella prossima sessione di mercato, e anzi si è detto lusingato dell’interesse di diversi grandi club. Le parole dell’attaccante giallorosso – riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport – non sono piaciuti alla dirigenzå della Roma. Le parole di Nicolo? non hanno fatto piacere alla Roma, sicuramente nemmeno ai tifosi che dopo la sua esultanza sul pullman durante i festeggiamenti per la vittoria della Conference, non si aspettavano un’apertura cosi? netta nei confronti di Juventus e (soprattutto) Milan. C’è un altro passaggio incriminato: quello su Ibrahimovic, dove esprime “gioia” per lo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 giugno 2022) Nella lunga intervista rilasciata al settimanale, il calciatoreNicolònon ha escluso un addio alla Capitale nella prossima sessione di mercato, e anzi si è detto lusingato dell’interesse di diversi grandi club. Le parole dell’attaccante giallorosso – riporta l’edizione odierna deldello Sport – non sono piaciuti alla dirigenzå. Le parole di Nicolo? non hanno fatto piacere alla, sicuramente nemmeno ai tifosi che dopo la sua esultanza sul pullman durante i festeggiamenti per la vittoriaConference, non si aspettavano un’apertura cosi? netta nei confronti di Juventus e (soprattutto) Milan. C’è un altro passaggio incriminato: quello su Ibrahimovic, dove esprime “gioia” per lo ...

