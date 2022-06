Il caso Verona rivela la guerra Lega-FdI (Di sabato 18 giugno 2022) Salvo al momento improbabili sorprese, a Verona non ci sarà accordo tra Federico Sboarina e Flavio Tosi. Il sindaco uscente rifiuta per ragioni di profondissima disistima politica e personale l’apparentamento con Tosi, entrato giovedì in FI e forte di un consenso personale in città. E in questa sua scelta è sostenuto da Giorgia Meloni. Che sta provando a convincere Salvini, Berlusconi e lo stesso Tosi a un accordo che non preveda l’apparentamento. Ma il negoziato sta naufragando malamente. Il centrodestra si avvia così a perdere le elezioni in città per stessa, ovviamente non ufficiale, ammissione di alcuni leader nazionali. A Verona la partita è tuttavia interessante perché lascia intravvedere tutte le difficoltà personali, e e di convivenza, che attraversano la coalizione di centrodestra. Per Meloni vincere a Verona sarebbe ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 18 giugno 2022) Salvo al momento improbabili sorprese, anon ci sarà accordo tra Federico Sboarina e Flavio Tosi. Il sindaco uscente rifiuta per ragioni di profondissima disistima politica e personale l’apparentamento con Tosi, entrato giovedì in FI e forte di un consenso personale in città. E in questa sua scelta è sostenuto da Giorgia Meloni. Che sta provando a convincere Salvini, Berlusconi e lo stesso Tosi a un accordo che non preveda l’apparentamento. Ma il negoziato sta naufragando malamente. Il centrodestra si avvia così a perdere le elezioni in città per stessa, ovviamente non ufficiale, ammissione di alcuni leader nazionali. Ala partita è tuttavia interessante perché lascia intravvedere tutte le difficoltà personali, e e di convivenza, che attraversano la coalizione di centrodestra. Per Meloni vincere asarebbe ...

