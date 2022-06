Il caso delle braccia tese alla cena degli allievi carabinieri, scoppia la polemica a Firenze: «Quali saluti romani, erano cori da stadio» (Di sabato 18 giugno 2022) «Quelli nel video non sono saluti romani ma sono gesti per cori da stadio». Questa la difesa del Comando generale dei carabinieri dopo il filmato diffuso sui social, e subito dopo rimosso, dal proprietario del locale in cui i militari hanno passato una serata per la cena di fine corso degli allievi marescialli. Al momento della torta tricolore, parte l’inno di Mameli in diffusione nella pizzeria. Con la musica si alzano anche le braccia, e alcune di queste sembrerebbero riprodurre il saluto romano. «Dalla visione del filmato», dice la nota del Comando generale diffusa poche ore fa, «è evidente che il gesticolare dei giovani è quello tipico dei cori da “stadio”, atteggiamento comune a ... Leggi su open.online (Di sabato 18 giugno 2022) «Quelli nel video non sonoma sono gesti perda». Questa la difesa del Comando generale deidopo il filmato diffuso sui social, e subito dopo rimosso, dal proprietario del locale in cui i militari hanno passato una serata per ladi fine corsomarescialli. Al momento della torta tricolore, parte l’inno di Mameli in diffusione nella pizzeria. Con la musica si alzano anche le, e alcune di queste sembrerebbero riprodurre il saluto romano. «Dvisione del filmato», dice la nota del Comando generale diffusa poche ore fa, «è evidente che il gesticolare dei giovani è quello tipico deida “”, atteggiamento comune a ...

Pubblicità

CarloCalenda : Questa è la legislatura delle giravolte. Intanto però a ogni giravolta è corrisposto un danno per il Paese. Cambiar… - elio_vito : Spiace dirlo, ma i risultati delle liste di @forza_italia a queste elezioni amministrative, a parte il caso di Pale… - repubblica : Blu per gli uomini, rosa per le donne: il caso dei registri degli elettori delle comunali e referendum. Il Partito… - y66ta : @etvrnlly hai delle foto con i nomi per caso - cazzonesobro : @ele_scov01 in questo caso le lesbiche sono delle femmine sbagliate mi cavo gli occhi -