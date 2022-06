Il 2021 è stato l'anno peggiore per gli incendi in Sardegna dal 1998 (Di sabato 18 giugno 2022) AGI - Rossi, come ferite ancora sanguinanti, i quasi 28 mila ettari devastati dal fuoco nel 2021 scorso in Sardegna spiccano come macchie sulla cartina, allegata al Piano regionale antincendi 2022, che mostra i danni dell'anno peggiore degli ultimi 24 nell'isola. Il bilancio tracciato dalla Regione racconta di oltre 3.231 roghi (il 51% in più rispetto alla media del periodo), di cui 1.438 con estensione superiore ai mille metri quadri (il 45% del totale), più di 6.200 ettari di bosco e 9.800 di pascolo percorsi dalle fiamme. La superficie media raggiunte da ogni evento nel 2021 è stata di 8,64 ettari, anche questa superiore ai 5,73 della media degli ultimi 24 anni. Si deve al terrificante incendio sul Montiferru, nell'Oristanese, l'ultima settimana di luglio ... Leggi su agi (Di sabato 18 giugno 2022) AGI - Rossi, come ferite ancora sanguinanti, i quasi 28 mila ettari devastati dal fuoco nelscorso inspiccano come macchie sulla cartina, allegata al Piano regionale ant2022, che mostra i danni dell'degli ultimi 24 nell'isola. Il bilancio tracciato dalla Regione racconta di oltre 3.231 roghi (il 51% in più rispetto alla media del periodo), di cui 1.438 con estensione superiore ai mille metri quadri (il 45% del totale), più di 6.200 ettari di bosco e 9.800 di pascolo percorsi dalle fiamme. La superficie media raggiunte da ogni evento nelè stata di 8,64 ettari, anche questa superiore ai 5,73 della media degli ultimi 24 anni. Si deve al terrificanteo sul Montiferru, nell'Oristanese, l'ultima settimana di luglio ...

