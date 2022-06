Iervolino sogna l’accoppiata Cavani-Joao Pedro

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 18 giugno 2022) di Marco De Martino SALERNO – A due settimane dall’inizio del ritiro estivo della Salernitana, il mercato dei granata ancora non registra ufficialità. Passiamo in rassegna tutti i reparti analizzando trattative in entrata ed in uscita. PORTIERI E’ probabilmente l’unico ruolo in cui la Salernitana si sente più coperta ed, anzi, bisognerà intervenire per sfoltire i ranghi. Quattro portieri esperti, Sepe (riscattato dal Parma), Belec, Micai e Fiorillo, ed un baby di buone prospettive come Russo compongono l’organico a disposizione di Nicola. Almeno uno, se non due, tra Belec, Fiorillo e Micai andranno piazzati, con il primo che è l’unico ad avere un mercato discreto visto che è seguito da Perugia e Apoel Nicosia. L’inattività di Fiorillo e le prestazioni altalenanti anche alla Reggina di Micai non depongono a loro favore ed alla fine potrebbero restare entrambi a fare da scudieri a Sepe, ...