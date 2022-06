(Di sabato 18 giugno 2022) Come la tradizione motoristica italiana, anche quella britannica è ricca di grandidel passato, il cui mito, in alcuni casi, viene tuttora mantenuto vivo grazie alle loro moderne generazioni (o riedizioni). E proprio come in Italia, non sono mancate finora grandi sportive, modelli di gran lusso e vetture accessibili a tutti, tra cui l'inconfondibile Mini. Ne parliamo con maggiori dettagli nella nostra galleria d'immagini, dove abbiamo raccolto oltre 20 simboli della produzione inglese, cercando di attingere un po' da tutti i più importanti brand nazionali.

Pubblicità

RValdemburg : Icone d'Oltremanica Fascino british - FOTO GALLERY -

Quattroruote

Come la tradizione motoristica italiana, anche quella britannica è ricca di grandidel passato, il cui mito, in alcuni casi, viene tuttora mantenuto vivo grazie alle loro moderne generazioni (o riedizioni). E proprio come in Italia, non sono mancate finora grandi sportive, ...DEL NOSTRO TEMPO. Ai suoi figlioli confida il Beppe , iconica bandiera della Beneamata : ' ... Le sirene sul bel calcio d'infatti non ci hanno mai attratto. Nati come fummo tra ... Il fascino dei modelli della Gran Bretagna: la Foto Gallery - Quattroruote.it