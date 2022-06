I Simple Minds annunciano il loro nuovo album: ‘Direction of the Heart’ (Di sabato 18 giugno 2022) GLASGOW – I Simple Minds annunciano il loro diciottesimo album ‘Direction of the Heart’, in uscita il 21 ottobre 2022. Questo nuovo lavoro della band scozzese vuole essere una celebrazione della vita, soprattutto evidente nel primo singolo ‘Vision Thing’. Tra gli ospiti figurano il frontman degli Sparks, Russel Mael, e Ged Grimes, che ha collaborato con Gary Clark. Un disco assolutamente da non perdere. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 18 giugno 2022) GLASGOW – Iildiciottesimoof the, in uscita il 21 ottobre 2022. Questolavoro della band scozzese vuole essere una celebrazione della vita, soprattutto evidente nel primo singolo ‘Vision Thing’. Tra gli ospiti figurano il frontman degli Sparks, Russel Mael, e Ged Grimes, che ha collaborato con Gary Clark. Un disco assolutamente da non perdere. L'articolo L'Opinionista.

