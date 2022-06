I senatori americani vogliono sapere da TikTok se sta consentendo la “propaganda russa pro-guerra” (Di sabato 18 giugno 2022) I senatori repubblicani hanno chiesto all’amministratore delegato di TikTok Shou Zi Chew informazioni sui rapporti che il sito di social media aveva consentito ai contenuti dei media russi approvati dallo stato ma aveva vietato altri video. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Reuters. LEGGI ANCHE –> Tik Tok, l’audio che mostra che i dati degli utenti statunitensi sono stati consultati dalla Cina “Recenti rapporti indicano che TikTok… ha permesso ai media statali russi di inondare la piattaforma con una pericolosa propaganda a favore della guerra. Nessuna azienda dovrebbe trovarsi nella posizione di amplificare le bugie del Cremlino, che alimentano il sostegno pubblico alla guerra scelta dalla Russia in Ucraina”, ha affermato la lettera, guidata da Steve Daines e firmata da ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 18 giugno 2022) Irepubblicani hanno chiesto all’amministratore delegato diShou Zi Chew informazioni sui rapporti che il sito di social media aveva consentito ai contenuti dei media russi approvati dallo stato ma aveva vietato altri video. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Reuters. LEGGI ANCHE –> Tik Tok, l’audio che mostra che i dati degli utenti statunitensi sono stati consultati dalla Cina “Recenti rapporti indicano che… ha permesso ai media statali russi di inondare la piattaforma con una pericolosaa favore della. Nessuna azienda dovrebbe trovarsi nella posizione di amplificare le bugie del Cremlino, che alimentano il sostegno pubblico allascelta dalla Russia in Ucraina”, ha affermato la lettera, guidata da Steve Daines e firmata da ...

Pubblicità

rossrd : RT @giornalettismo: Rapporti indicano che TikTok permette ai media statali russi di inondare la piattaforma con una pericolosa propaganda a… - giornalettismo : Rapporti indicano che TikTok permette ai media statali russi di inondare la piattaforma con una pericolosa propagan… - annafbeswick : RT @Lukyluke311: ???? Senatori propongono un disegno di legge per elettrificare la flotta dei veicoli militari americani. ?????? - Lukyluke311 : ???? Senatori propongono un disegno di legge per elettrificare la flotta dei veicoli militari americani. ?????? - rtl1025 : ???? #Usa: accordo bipartisan tra i senatori americani per arrivare a una legge che limiti la diffusione delle #armi… -