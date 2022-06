I 7 alimenti che attirano di più le zanzare: mai mangiarli all’aperto (Di sabato 18 giugno 2022) Le zanzare sono un insetto tipico dei climi caldi e umidi, inevitabile dunque doverci fare i conti durante l’estate. Soprattutto perché, per sconfiggere la calura, si mangia all’aperto e le zanzare sono attratte da alcuni alimenti. Il risultato? Se non si core ai ripari ci si ritrova ricoperti di fastidiose bolle da grattare. Per evitarle, però, basta cercare di non consumare all’aperto i sette alimenti che maggiormente le attirano. Gli alimenti che attirano le zanzare: i sette da evitare all’aperto Con la bella stagione mangiare all’aperto spesso è necessario per trovare refrigerio dal calore, ma è anche un’ottima occasione per godere degli spazi che offrono i locali, o le proprie ... Leggi su dilei (Di sabato 18 giugno 2022) Lesono un insetto tipico dei climi caldi e umidi, inevitabile dunque doverci fare i conti durante l’estate. Soprattutto perché, per sconfiggere la calura, si mangiae lesono attratte da alcuni. Il risultato? Se non si core ai ripari ci si ritrova ricoperti di fastidiose bolle da grattare. Per evitarle, però, basta cercare di non consumarei setteche maggiormente le. Glichele: i sette da evitareCon la bella stagione mangiarespesso è necessario per trovare refrigerio dal calore, ma è anche un’ottima occasione per godere degli spazi che offrono i locali, o le proprie ...

Pubblicità

NicolettaCalle1 : RT @EssereAnimali: Per contribuire a ridurre l’erosione del terreno e la conseguente desertificazione è necessario diminuire drasticamente… - RobertaFinizio : RT @Frances35753196: Caro vita: caro bollette caro carburante caro alimenti e beni di prima necessità....... aumento delle tasse...... ....… - massimo_san : Evidentemente gli alimenti che le passa Flavio non le bastano. Fossi in lei, per fargli un dispetto, farei domanda… - blusewillis1 : RT @TangoCool84: @blusewillis1 Io non friggo per concezione di vita ?? E quel poco di olio che uso, è a crudo sugli alimenti. Se serve sporc… - TangoCool84 : @blusewillis1 Io non friggo per concezione di vita ?? E quel poco di olio che uso, è a crudo sugli alimenti. Se serv… -