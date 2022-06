“Ho fatto quello che non avrei mai voluto fare”: il triste ricordo di Signorini sulla sua infanzia (Di sabato 18 giugno 2022) “Ho fatto quello che non avrei mai voluto fare”: il triste ricordo di Alfonso Signorini sulla sua infanzia. Un racconto inedito che tocca il cuore, quello che Alfonso Signorini ha condiviso con i lettori di Chi nell’ultimo numero del settimanale. Numero la cui copertina è stata dedicata alle nozze di Alberto Matano e Riccardo Mannino. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 18 giugno 2022) “Hoche nonmai”: ildi Alfonsosua. Un racconto inedito che tocca il cuore,che Alfonsoha condiviso con i lettori di Chi nell’ultimo numero del settimanale. Numero la cui copertina è stata dedicata alle nozze di Alberto Matano e Riccardo Mannino. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

lapoelkann_ : Oggi sarebbero stati 70. Grazie Sergio per quello che hai fatto per l’Italia, per Fiat Chrysler e per la mia famigl… - borghi_claudio : @Leonida_01 Si, è quello che mi dicono tutti... 'ma che ti frega, non succederà mai, ci vogliono 20 anni, non avran… - romeoagresti : Il countdown sarà lungo. Ma la #Juventus, anche nelle ultime ore, sul fronte #Pogba ha ricevuto forti rassicurazion… - HS_Baby_Honey : RT @Tananai5: Ieri ero in macchina coi finestrini abbassati e si è accostata un’altra macchina con Baby Goddamn a palla, guardo il tipo e g… - Annamarialig : RT @Tananai5: Ieri ero in macchina coi finestrini abbassati e si è accostata un’altra macchina con Baby Goddamn a palla, guardo il tipo e g… -