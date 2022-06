Higuain | 'Se penso ai campioni con cui ho giocato | mi viene la pelle d'oca' VIDEO

(Di sabato 18 giugno 2022) Gonzalo, ex attaccante di Real Madrid, Juve e Napoli, ha parlato deiri con cui ha diviso lo spogliatoio nella sua lunga carriera,...

Pubblicità

PepponeCuore89 : Se Adl dovesse vendere #Koulibaly penso che succederà una rivolta popolare! Un higuain 2.0 sarà molto più difficil… - ilpochito : @_Fonzv dipende dalla squadra titolare,con la squadra normale li tira zielinski o provano victor. penso che ci sarà… - dani31163 : @ruotologiacomo Ti capisco , circa 3 mesi fa e’ morto il mio uccellino che avevo da parecchio ( si chiamava pipita… - Zincoritorna : @UmbertoF97 Uno dei grandi rimpianti è il non aver vissuto da spettatore qua su Higuain-Juve per vedere il delirio… - davideroberti_ : @Laudantes Tra il 2010 ed oggi, penso che lui, Suarez, Higuain e Benzema si siano divisi a turno il trono di miglio… -

ilBianconero

... c'è un contratto importante all'interno " No, però ci sono alcuni nomi cheinfiammeranno l'... Come lo sono stati, Cristiano Ronaldo , De Ligt e Vlahovic . Ma occhio al Manchester United ...La prima immagine che mi si forma nella mente quandoa Klopp è quella dei suoi denti: grandi, ... Tutti quanti si ricordano la sua reazione al gol diin quella partita di Champions League ... Koulibaly-Juve, i tifosi del Napoli impazziscono: 'Alla Juve falliscono tutti', 'Dicci che è solo un brutto sogno' Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Radio Marte e, tra i tanti argomenti, si è soffermato anche sul mercato del Napoli.L'opinionista ed ex giocatore bianconero è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport della situazione del mercato della Vecchia Signora.