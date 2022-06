Highlights Italia-Germania 3-0 | Volley Nations League femminile 2022VIDEO

Highlights Italia-Germania 3-0, Volley Nations League femminile 2022(VIDEO) (Di sabato 18 giugno 2022) Termina 25-18 25-22 27-25 la partita tra Italia e Germania, valida per la Pool 3 della Week 2 della Volley Nations League 2022. Vittoria importante per l’Italia quella conquistata a Brasilia, che permette alle azzurre di conquistare il quinto successo nella competizione e salire a quota 14 punti in classifica. Di seguito, il video degli Highlights del match. LA CRONACA DEL MATCH VNL femminile 2022, IL CALENDARIO DELL’Italia: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL 2022: TUTTI I LIVE MASCHILI E FEMMINILI TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA VNL 2022: FORMULA E REGOLAMENTO SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Termina 25-18 25-22 27-25 la partita tra, valida per la Pool 3 della Week 2 della2022. Vittoria importante per l’quella conquistata a Brasilia, che permette alle azzurre di conquistare il quinto successo nella competizione e salire a quota 14 punti in classifica. Di seguito, il video deglidel match. LA CRONACA DEL MATCH VNL2022, IL CALENDARIO DELL’: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL 2022: TUTTI I LIVE MASCHILI E FEMMINILI TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA VNL 2022: FORMULA E REGOLAMENTO SportFace.

