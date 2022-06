Haaland può già lasciare il City: notizia a sorpresa sul futuro (Di sabato 18 giugno 2022) notizia a sorpresa sul futuro di Haaland, potrebbe incredibilmente già lasciare il Manchester City. Haaland City Real MadridIncredibile notizia di mercato che riguarda Haaland. Dopo mesi di offerte e contese il norvegese ha scelto il Manchester City, spegnendo così tutte le voci che lo davano sicuro in partenza verso la Francia o la Spagna. Pare però che non sia finita qui. Nonostante l’attaccante abbia firmato il suo nuovo contratto, c’è chi si sta organizzando per quando questo scadrà. Come riportato dal quotidiano spagnolo AS, il Real Madrid avrebbe in mente un piano per portare Haaland nei Blanocs nel 2024. ... Leggi su rompipallone (Di sabato 18 giugno 2022)suldi, potrebbe incredibilmente giàil ManchesterReal MadridIncredibiledi mercato che riguarda. Dopo mesi di offerte e contese il norvegese ha scelto il Manchester, spegnendo così tutte le voci che lo davano sicuro in partenza verso la Francia o la Spagna. Pare però che non sia finita qui. Nonostante l’attaccante abbia firmato il suo nuovo contratto, c’è chi si sta organizzando per quando questo scadrà. Come riportato dal quotidiano spagnolo AS, il Real Madrid avrebbe in mente un piano per portarenei Blanocs nel 2024. ...

Pubblicità

AlessandroVig0 : @ZiDYBALA22 Si può, vedi Haaland - kcingnaR : @RynaRaptor I primi 3 sono d accordo ma sono avanti negli anni. Haaland per me gli è superiore Darwin Nunez non pu… - Jeky655321 : @FuckTheMoviola @SCUtweet @BaghdadLavrov beh non si puó dire non avesse occhio nel prendere i giocatori, te ne nomi… - gobbo_max : @_Morik92_ Ma se provassimo a prendere Mahrez??? il city ha haaland foden sterling grielish Alvarez kdb Bernardo sil… - nuneziano966 : @AlesMosca1989 Identico al mio pensiero. Al city sono abituati a giocare senza una punta fissa, al massimo giocano… -

Golden Boy, da 100 a 20 candidati entro ottobre ... passando per Sterling, Mbappé, De Ligt, Joao Felix e il super bomber norvegese Haaland, fresco di ... Una su tutte: si può essere incoronati soltanto una volta nella vita. Ecco perché Pedri - e come lui ... Manchester City, non solo Haaland: Guardiola vuole anche Cucurella Dopo il super colpo legato all'attaccante norvegese Erling Haaland , per la quale verrà pagata al Borussia Dortmund la clausola rescissoria pari a 75 milioni ...negli ultimi due anni non può far altro ... TUTTO mercato WEB ... passando per Sterling, Mbappé, De Ligt, Joao Felix e il super bomber norvegese, fresco di ... Una su tutte: siessere incoronati soltanto una volta nella vita. Ecco perché Pedri - e come lui ...Dopo il super colpo legato all'attaccante norvegese Erling, per la quale verrà pagata al Borussia Dortmund la clausola rescissoria pari a 75 milioni ...negli ultimi due anni nonfar altro ... Borussia Dortmund, il post Haaland può essere Kalajdzic. Che piace anche al Bayern