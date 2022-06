“Ha perso l’unica persona che lo capiva”: il lutto di William per l’addio di Harry (Di sabato 18 giugno 2022) Il Principe William sta attraversando un momento molto difficile. I suoi amici intimi, infatti, hanno rivelato che sta vivendo un vero e proprio “lutto” per la spaccatura con il fratello Harry. Sono sempre apparsi molto uniti, vicini: più riservato William, maggiormente estroverso Harry, sempre pronto alla battuta. In qualche modo sapevano compensarsi a vicenda, e le loro apparizioni pubbliche conquistavano tutti. Oggi, però, non si parlano più, e la spaccatura non è solo evidente, ma è anche quasi impossibile da riparare. William “in lutto” per Harry: sente la sua mancanza Il Duca di Cambridge è convinto che Harry ha superato ogni limite. Dopo le accuse nei confronti della Famiglia Reale, avanzate a seguito dell’intervista concessa a ... Leggi su dilei (Di sabato 18 giugno 2022) Il Principesta attraversando un momento molto difficile. I suoi amici intimi, infatti, hanno rivelato che sta vivendo un vero e proprio “” per la spaccatura con il fratello. Sono sempre apparsi molto uniti, vicini: più riservato, maggiormente estroverso, sempre pronto alla battuta. In qualche modo sapevano compensarsi a vicenda, e le loro apparizioni pubbliche conquistavano tutti. Oggi, però, non si parlano più, e la spaccatura non è solo evidente, ma è anche quasi impossibile da riparare.“in” per: sente la sua mancanza Il Duca di Cambridge è convinto cheha superato ogni limite. Dopo le accuse nei confronti della Famiglia Reale, avanzate a seguito dell’intervista concessa a ...

