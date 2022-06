Guerra Russia-Ucraina, sulla tv russa i due veterani Usa prigionieri. Berlino: “Putin alza il prezzo del gas”. Descalzi: “Altre forniture da Algeria con nuovi accordi”. Zelensky visita Mykolaiv e Odessa (Di sabato 18 giugno 2022) Kiev: «Negoziati ad agosto, dopo la nostra controffensiva». Missili russi anche su Odessa dalla Crimea, ma la contraerea Ucraina li distrugge. Londra: “Al fianco degli ucraini a lungo termine” Leggi su lastampa (Di sabato 18 giugno 2022) Kiev: «Negoziati ad agosto, dopo la nostra controffensiva». Missili russi anche sudalla Crimea, ma la contraereali distrugge. Londra: “Al fianco degli ucraini a lungo termine”

Pubblicità

ladyonorato : La guerra che l’UE, d’accordo col governo italiano ha voluto dichiarare alla Russia costerà oltre 50 miliardi al no… - RaiNews : Intervista al Guardian della moglie di Zelensky: quando la guerra sarà finita, ci sarà bisogno di un grande program… - rulajebreal : Putin si considera l'erede di Pietro il Grande: “riconquistiamo territori storici” La Russia non ha confini, celebr… - Larisa40765958 : RT @Russiazvgrande: Questo essere umanoide ucraino non'e un naz!! E solo fece!!! Adesso stiamo capendo tante cose, che alla fine in secon… - Tarallucci_Vino : Il Mar Nero è sempre stato un punto chiave per il controllo del Rimland euroasiatico. l'Inghilterra ci combatté a m… -