Guerra Russia-Ucraina, il numero uno di Sberbank agli investitori: "Dieci anni per riportare l'economia russa ai livelli 2021" (Di sabato 18 giugno 2022) Ci vorranno Dieci anni perché l'economia russa torni ai livelli del 2021. A meno che Mosca non adotti riforme adeguate al contesto delle sanzioni occidentali per l'invasione dell'Ucraina, che non hanno precedenti. A sostenerlo è il numero uno di Sberbank, il principale istituto di credito russo. "Se non si fa nulla nella situazione attuale, il ritorno dell'economia russa al livello del 2021 potrebbe richiedere circa 10 anni", ha dichiarato venerdì Herman Gref intervenendo al forum economico internazionale annuale della Russia a San Pietroburgo Secondo uno senario di "inerzia", Sberbank prevede che il PIL russo scenderà del 7% nel 2022

