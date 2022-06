Grande Fratello Vip, una coppia storica verso il ruolo da opinionisti (Di sabato 18 giugno 2022) In questo momento Alfonso Signorini è a Mykonos a godersi delle meritate vacanze, ma i lavori in corso per la settima edizione del Grande Fratello Vip proseguono senza sosta. Oltre a lavorare sul cast (gli ultimi nomi trapelati sarebbero Asia Gianese ed Evelina Sgarbi), il team degli autori sta lavorando anche lato opinionisti. Quest’anno, infatti, non torneranno né Adriana Volpe, né Sonia Bruganelli. La prima sarebbe tornata volentieri, ma a quanto pare Signorini avrebbe voglia di portare un po’ di novità nello studio. E allora chi chiamare al loro posto? Archiviata l’ipotesi del duo Cristiano Malgioglio e Amanda Lear, il Grande Fratello Vip starebbe pensando di riunire una coppia storica: Morgan e Asia Argento. Entrambi hanno dimostrato di essere due cervelli ... Leggi su biccy (Di sabato 18 giugno 2022) In questo momento Alfonso Signorini è a Mykonos a godersi delle meritate vacanze, ma i lavori in corso per la settima edizione delVip proseguono senza sosta. Oltre a lavorare sul cast (gli ultimi nomi trapelati sarebbero Asia Gianese ed Evelina Sgarbi), il team degli autori sta lavorando anche lato. Quest’anno, infatti, non torneranno né Adriana Volpe, né Sonia Bruganelli. La prima sarebbe tornata volentieri, ma a quanto pare Signorini avrebbe voglia di portare un po’ di novità nello studio. E allora chi chiamare al loro posto? Archiviata l’ipotesi del duo Cristiano Malgioglio e Amanda Lear, ilVip starebbe pensando di riunire una: Morgan e Asia Argento. Entrambi hanno dimostrato di essere due cervelli ...

