“Grande Fratello”, il duro sfogo di Roberta Beta sui social: “Non lavoro da anni” (Di sabato 18 giugno 2022) Roberta Beta ha acquisito notorietà per aver partecipato nel 2000 alla prima edizione del Grande Fratello. Dopo l’esperienza del reality ha condotto vari programmi radiofonici, in particolare I topi ballano e Stella stellina su Radio Due. In questi giorni, Roberta Beta ha postato uno sfogo sui social sul lavoro che manca e l’autostima che sprofonda. A quanto pare da qualche anno, anche a causa della pandemia, l’ex volto noto del GF non sembra trovare l’occasione giusta per tornare a lavorare. Vediamo nel dettaglio che cosa ha dichiarato la Beta.



