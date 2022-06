Grande Fratello, il dramma dell’ex concorrente: “Non ho un lavoro, è dura continuare così” (Di sabato 18 giugno 2022) Lo sfogo molto sentito ed accorato dell’ex concorrente del GF classico, la quale si è detta davvero sconsolata e quasi disperata per la sua vita Per moltissimi anni il pubblico italiano ha seguito il Grande Fratello come un vero e proprio ‘must’ televisivo. Il reality show di Canale 5 ha portato fin dal 2000 una L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 18 giugno 2022) Lo sfogo molto sentito ed accoratodel GF classico, la quale si è detta davvero sconsolata e quasi disperata per la sua vita Per moltissimi anni il pubblico italiano ha seguito ilcome un vero e proprio ‘must’ televisivo. Il reality show di Canale 5 ha portato fin dal 2000 una L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Gabrielli: 'Non esiste un Grande Fratello in Italia'. 'Nessuno vuole investigare sulle opinioni delle persone'. 'Gr… - FRANCESCOASROM7 : @solorobabuona A Me Convince Fratello È Una Buona Alternativa A Karsdrop E Faranno Una Meravigliosa Staffetta Con I… - tancreaddicted : @fuoriiditesta tu fratello un grande non come te - ParliamoDiNews : Grande Fratello, l`ex concorrente Roberta Beta: `Da un anno non lavoro` #fratello #concorrente #roberta #beta… - fuoriiditesta : per me mio fratello che gira per casa cantando 'faccio da me' è una grande vittoria -