Gran Premio del Canada | Leclerc dietro di dieci posizioni | la decisione della Fia

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 18 giugno 2022) Il monegasco Charlespartirà domenica conposti di penalità aldeldi Formula 1 in programma a Montreal perché la Ferrari ha deciso di sostituire un elementosua monoposto in più oltre la quota consentita per stagione. Dopo il guasto al motore del GP dell’Azerbaigian domenica scorsa, la Ferrari ha dovuto sostituire diverse parti del propulsorevettura di Charles, ritenuto “irreparabile“. Venerdì, primaprima sessione, era stata annunciata una prima batteria di cambi sulla monoposto che rientravano nei limiti consentiti durante una stagione. Ma alla finegiornata, mentreaveva ottenuto il secondo tempo nella seconda sessione di ...