GP Germania MotoGP: Bagnaia come Marquez nelle qualifiche (Di sabato 18 giugno 2022) C'era una volta Marc Marquez, dominatore del GP di Germania della MotoGP, sia nelle qualifiche che in gara. Oggi sembra che il catalano abbia già un erede al Sachsenring, il cui nome è Francesco Bagnaia. Il torinese di casa Ducati firma la pole e non la molla più, costringendo Fabio Quartararo all'inseguimento. Aprilia sfiora la prima fila con Aleix Espargaro, italiani OK. MotoGP, GP di Germania: le prove libere del Sachsenring GP Germania: come vanno le qualifiche della MotoGP? Fabio Di Giannantonio fa una magia nelle Q1, stampando un inavvicinabile 1'20?3. Marco Bezzecchi passa il turno assieme a lui, resistendo agli attacchi di Pol Espargaro e Miguel ...

