Gp Canada, Leclerc penalizzato di 10 posizioni per il cambio pezzi. Ma la Ferrari pensa anche di sostituire il motore (Di sabato 18 giugno 2022) La notizia tanto temuta dai tifosi di Maranello è diventata realtà: Charles Leclerc partirà con almeno 10 posizioni di penalità in griglia nel GP del Canada. “Almeno” perché questo sabato prima delle FP3 (in programma alle 19 italiane) la Ferrari potrebbe decidere per un altro cambio completo di motore che costringerebbe il monegasco a partire ultimo. Una decisione che arriverebbe dopo quella già ufficializzata al termine delle FP2 disputate nel pomeriggio americano di venerdì (superata la mezzanotte italiana di sabato), quando il Cavallino ha comunicato di aver montato sulla vettura del numero 16 la terza unità endotermica dopo il guasto di Baku, e nuove MGU-K e H (il secondo esemplare di quest’ultima era stato danneggiato in Spagna insieme alla turbina). Oltre a due centraline tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) La notizia tanto temuta dai tifosi di Maranello è diventata realtà: Charlespartirà con almeno 10di penalità in griglia nel GP del. “Almeno” perché questo sabato prima delle FP3 (in programma alle 19 italiane) lapotrebbe decidere per un altrocompleto diche costringerebbe il monegasco a partire ultimo. Una decisione che arriverebbe dopo quella già ufficializzata al termine delle FP2 disputate nel pomeriggio americano di venerdì (superata la mezzanotte italiana di sabato), quando il Cavallino ha comunicato di aver montato sulla vettura del numero 16 la terza unità endotermica dopo il guasto di Baku, e nuove MGU-K e H (il secondo esemplare di quest’ultima era stato danneggiato in Spagna insieme alla turbina). Oltre a due centraline tra ...

