GP Canada: Leclerc penalizzato di 10 posizioni per il cambio centralina (Di sabato 18 giugno 2022) Sembrava essersela scampata e invece l'ombra della penalità si è abbattuta sul Charles Leclerc al GGP del Canada. Il pilota della Ferrari è stato costretto a sostituire alcune parti della sua ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 18 giugno 2022) Sembrava essersela scampata e invece l'ombra della penalità si è abbattuta sul Charlesal GGP del. Il pilota della Ferrari è stato costretto a sostituire alcune parti della sua ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Ferrari, nuova centralina installata: Leclerc penalizzato di 10 posizioni in Canada - sportmediaset : Verstappen davanti a tutti, Leclerc studia in vista della penalità #F1 #CanadianGP - Agenzia_Ansa : Il monegasco Charles Leclerc partirà domenica con dieci posti di penalità al GP del Canada di Formula 1 in programm… - FormulaPassion : #F1: #Leclerc dichiara di essere concentrato sulla preparazione della gara nel #CanadianGP - infoitsport : F1, risultati e classifica FP2 GP Canada 2022: Verstappen precede le Ferrari di Leclerc e Sainz -