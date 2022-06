Gli sfila l'orologio mentre passeggia - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 18 giugno 2022) Una donna gli si è avvicinato con fare amichevole, lo ha abbracciato, e a quel punto gli ha sottratto con grande abilità l'orologio che lui portava al polso. La disavventura è capitata a un uomo di 90 ... Leggi su lanazione (Di sabato 18 giugno 2022) Una donna gli si è avvicinato con fare amichevole, lo ha abbracciato, e a quel punto gli ha sottratto con grande abilità l'che lui portava al polso. La disavventura è capitata a un uomo di 90 ...

Pubblicità

EvaIyn_ : @roth_archeron *sorride e gli sfila la maglia* - mariacr48632475 : RT @Titty27375677: Gli occhi di tutte quelle ragazze su di lei mentre cammina anzi no mentre sfila sognando di diventare come la.nostra… - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Anziano derubato durante una passeggiata: donna gli va incontro, lo abbraccia e gli sf… - Ermanno1901 : @meb @repubblica Ok é innocente, si può dire allora che é un cojone come manager di banca? Qualcuno (?) gli sfila d… - mvolpe80 : @MimmoAdinolfi bah penso kaka, scevcenko si siano fatti anni da fregne depresse per tornare al milan. Poi non lo s… -

Gli sfila l'orologio mentre passeggia - Cronaca - lanazione.it Una donna gli si è avvicinato con fare amichevole, lo ha abbracciato, e a quel punto gli ha sottratto con grande abilità l'orologio che lui portava al polso. La disavventura è capitata a un uomo di 90 anni, nel corso della consueta passeggiata mattutina che effettua nella zona di ... Intervista alla modella Angelica Preziosi: 'Vorrei lavorare ad un nuovo format tv' Sfila per noti brand internazionali tra cui Fendi , Belstaff , Céline , Prada e Gucci . Tra una ... come volto emergente televisivo, rivista che viene distribuita in Italia e a Miami in tutti gli hotel ... Il Tirreno Gli sfila l’orologio mentre passeggia Una donna gli si è avvicinato con fare amichevole, lo ha abbracciato, e a quel punto gli ha sottratto con grande abilità l’orologio che lui portava al polso. La disavventura è capitata a un uomo di 90 ... La bellezza da sola non basta Dieci anni fa, proprio di questi giorni, qualcuno ce l’aveva con La Nazione. Operatori turistici, del commercio, soprattutto. Motivo Sul giornale comparivano (a pagamento) delle pagine di pubblicità ... Una donnasi è avvicinato con fare amichevole, lo ha abbracciato, e a quel puntoha sottratto con grande abilità l'orologio che lui portava al polso. La disavventura è capitata a un uomo di 90 anni, nel corso della consueta passeggiata mattutina che effettua nella zona di ...per noti brand internazionali tra cui Fendi , Belstaff , Céline , Prada e Gucci . Tra una ... come volto emergente televisivo, rivista che viene distribuita in Italia e a Miami in tuttihotel ... L’abbraccia con una scusa e gli sfila la collana d’oro pensionato derubato in strada Una donna gli si è avvicinato con fare amichevole, lo ha abbracciato, e a quel punto gli ha sottratto con grande abilità l’orologio che lui portava al polso. La disavventura è capitata a un uomo di 90 ...Dieci anni fa, proprio di questi giorni, qualcuno ce l’aveva con La Nazione. Operatori turistici, del commercio, soprattutto. Motivo Sul giornale comparivano (a pagamento) delle pagine di pubblicità ...