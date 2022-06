Giustizia Per Tutti 2: Tutte Le Novità Sulla Nuova Stagione! (Di sabato 18 giugno 2022) Giustizia per Tutti 2: la seconda stagione della fiction che vede come protagonista Raoul Bova va verso la conferma e trapelano le prime indiscrezioni Sulla possibile trama e i protagonisti… Giustizia per Tutti ha visto come protagonista Raoul Bova ed ha riscosso un grande successo su Canale 5. La fiction targata Mediaset ha ottenuto molto consenso da parte dei telespettatori, anche se alcuni non hanno apprezzato molto un finale definito affrettato. Ora si parla già della seconda stagione che sembra essere molto probabile e che dovrebbe continuare a raccontare le vicende di Roberto Beltrami. Giustizia per Tutti 2: la trama della seconda Stagione! Poco fa, su Canale 5, Giustizia per Tutti si è conclusa con un epilogo ... Leggi su uominiedonnenews (Di sabato 18 giugno 2022)per2: la seconda stagione della fiction che vede come protagonista Raoul Bova va verso la conferma e trapelano le prime indiscrezionipossibile trama e i protagonisti…perha visto come protagonista Raoul Bova ed ha riscosso un grande successo su Canale 5. La fiction targata Mediaset ha ottenuto molto consenso da parte dei telespettatori, anche se alcuni non hanno apprezzato molto un finale definito affrettato. Ora si parla già della seconda stagione che sembra essere molto probabile e che dovrebbe continuare a raccontare le vicende di Roberto Beltrami.per2: la trama della secondaPoco fa, su Canale 5,persi è conclusa con un epilogo ...

