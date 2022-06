Giro di Svizzera 2022, percorso e altimetria tappa per tappa: tante salite prima della cronometro finale (Di sabato 18 giugno 2022) Il percorso e le altimetrie delle otto tappe del Giro di Svizzera 2022, in programma dal 12 al 19 giugno. La corsa elvetica, giunta all’edizione numero 85 di quello che in patria è il Tour de Suisse, si propone anche quest’anno come importante e interessante trampolino di lancio verso il Tour de France. tante frazioni di montagna in programma, con la cronometro finale che incoronerà il vincitore di quest’anno. Andiamo quindi a scoprire insieme il dettaglio tecnico e altimetrico di ogni frazione. Giro DI Svizzera 2022: CALENDARIO, ORARI, TV E STREAMING STARTLIST E FAVORITI Domenica 12 giugno, tappa 1 – Küsnacht – Küsnacht (178 km) La prima frazione ... Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Ile le altimetrie delle otto tappe deldi, in programma dal 12 al 19 giugno. La corsa elvetica, giunta all’edizione numero 85 di quello che in patria è il Tour de Suisse, si propone anche quest’anno come impore interessante trampolino di lancio verso il Tour de France.frazioni di montagna in programma, con lache incoronerà il vincitore di quest’anno. Andiamo quindi a scoprire insieme il dettaglio tecnico e altimetrico di ogni frazione.DI: CALENDARIO, ORARI, TV E STREAMING STARTLIST E FAVORITI Domenica 12 giugno,1 – Küsnacht – Küsnacht (178 km) Lafrazione ...

Pubblicità

Eurosport_IT : 'HULK IN BACK!' ?????? Peter Sagan vince la volata a Grenchen e conquista la 3ª tappa del Giro di Svizzera! ?????????… - zazoomblog : LIVE Giro di Svizzera 2022 tappa di oggi in DIRETTA: 50 km al traguardo il gruppo si riporta a 4? dai battistrada -… - Dalmo_1991 : #eurosportciclismo tour de suisse. Da notare come molte strade semi-principali in Svizzera abbiano la riga trattegg… - infoitsport : LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: si arriva ancora in salita, giornata importante per la classi… - infoitsport : Giro di Svizzera 2022, settima tappa oggi in tv: orari e diretta streaming -