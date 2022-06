Giro di Slovenia 2022, Majka e Pogacar a braccetto sul Velika planina, vince il polacco grazie al… carta, sasso e forbici! (Di sabato 18 giugno 2022) Ancora dominio UAE Team Emirates al Giro di Slovenia. La Lasko-Velika planina di 152,4 chilometri, quarta e penultima frazione, vede l’arrivo in parata di Rafal Majka e Tadej Pogacar: i due, dopo aver fatto il vuoto sull’ultima salita, si giocano il successo finale non con uno sprint, ma con un più adolescenziale e goliardico ‘carta-sasso-forbici’, con il polacco che può però esultare per la seconda volta in questo Giro. Ad andarsene in fuga nei primi chilometri sono il croato Viktor Potocki (Ljubljana Gusto Santic), lo spagnolo Ivan Cobo (Equipo Kern Pharma), il polacco Tomasz Budzinski (HRE Mazowsze Serce Polski) e l’azzurro Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizané), poi raggiunti da Francesco Carollo ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Ancora dominio UAE Team Emirates aldi. La Lasko-di 152,4 chilometri, quarta e penultima frazione, vede l’arrivo in parata di Rafale Tadej: i due, dopo aver fatto il vuoto sull’ultima salita, si giocano il successo finale non con uno sprint, ma con un più adolescenziale e goliardico ‘-forbici’, con ilche può però esultare per la seconda volta in questo. Ad andarsene in fuga nei primi chilometri sono il croato Viktor Potocki (Ljubljana Gusto Santic), lo spagnolo Ivan Cobo (Equipo Kern Pharma), ilTomasz Budzinski (HRE Mazowsze Serce Polski) e l’azzurro Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizané), poi raggiunti da Francesco Carollo ...

Pubblicità

doriano83566069 : RT @Salvato43676072: Una doppietta per l'UAE Team Emirates nella tappa regina del Giro di Slovenia ????, con la vittoria di Rafal Majka e Tad… - LucaBardiani : RT @Bardiani_CSF: ?? Oggi in agenda: ???? Tour of Slovenia 4^ tappa dedicata agli scalatori. Davide Gabburo attualmente 8° proverà a difendere… - OA_Sport : Ancora dominante la UAE Team Emirates, con Pogacar e Majka che hanno anche il tempo di giocarsi il successo a 'cart… - SpazioCiclismo : Rivediamo come Rafal Majka e Tadej Pogacar si sono giocati il successo al #TourOfSlovenia - Eurosport_IT : Una scena bellissima! ???????? #EurosportCICLISMO | #TourOfSlovenia | #FightForGreen | #Pogacar | #Majka -