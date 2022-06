Giovanni Allevi | la drammatica rivelazione sulle condizioni di salute | Cos’è un Mieloma?

(Di sabato 18 giugno 2022) Il pianistaha comunicato una triste notizia sui social: è affetto da une dovrà sottoporsi a pesanti cure. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, maha pensato fosse giusto comunicare la notizia a tutti i suoi fan attraverso il suo profilo Instagram. Il post, nel quale ha annunciato di essere affetto da un tumore, è stato pubblicato proprio oggi, Sabato 18 Giugno. Molti dei suoi fan sono rimasti veramente allibiti dalla notizia, una comunicazione davveroche ha lasciato tutti di sasso. Tuttavia il musicista non ha cercato di nasconderlo e lo ha detto senza mezzi termini, inutile insomma ‘indorare la pillola’ su una questione così seria. Qualche tempo fa la stessa cosa era successa al rapper Fedez, ...

