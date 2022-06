Giovanni Allevi ha un tumore | annullato il tour | «Perdonatemi»

(Di sabato 18 giugno 2022) Una notizia che nessuno si aspettava:ha un. Il pianista e compositore, senza girarci troppo intorno, ha annunciato la malattia via social, spiegando che ilEstasi 2022 è. Adesso deve pensare a curarsi e solo quando sarà possibile tornerà ad esibirsi dal vivo.ha un: l'annuncio Compositore e pianista apprezzato in ogni angolo del globo,sta vivendo un momento molto delicato. Tramite i suoi profili social, il musicista 53enne ha annunciato che ha un, motivo che lo ha costretto ad annullare ilEstasi 2022.è sempre stato molto geloso della sua vita privata, ma ha deciso di ...

ha un mieloma. È stato lo stesso pianista e compositore ad annunciare la malattia con un post pubblicato sui social: 'Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal ...approfondimento "Stories, "" Una musica può fare". VIDEO 'Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa'. Così sui suoi profili social il ..."La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Scusatemi", ha detto il pianista ...Con un post che ha sconvolto i suoi tantissimi seguaci e ammiratori, il pianista Giovanni Allevi ha annunciato pubblicamente di avere un mieloma e di doversi curare. "Non ci girerò intorno: ho ...