Giovanni Allevi è affetto da un mieloma | annullato il tour

(Di sabato 18 giugno 2022)ha rivelato di essere stato colpito da un tumore e ha comunicato di essere costretto a cancellare il suoha rivelato di essere stato colpito da un tumore e ha comunicato di essere costretto a cancellare il suo. Il compositore dovrà curarsi lontano dal palco per poter tornare presto a suonare. Niente più date programmate dunque per quest’estate del 2022. Ad annunciarlo l’artista stesso sulle sue pagine social: «Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce:, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con»....

ha un cancro. Al pianista è stato diagnosticato un mieloma , che rientra tra le malattie del sangue . Si tratta di un tumore delle plasmacellule, quelle del sistema immunitario che si ...Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa". Così sul suo profilo Instagram il pianista e compositore, 53 anni, ha condiviso con i suoi follower la terribile notizia. Accanto la foto mentre scrive sul pentagramma traducendo la parola della sua malattia in note. "La mia angoscia più ...Ascoli Piceno, Giovanni Allevi via social: ''Ho un mieloma, lo combatterò lontano dal palco'' - picenotime.it - IT ...ASCOLI PICENO – “Ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte ...