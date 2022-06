Giovanni Allevi annuncia la sua malattia sui social | «Ho scoperto di avere un mieloma»

(Di sabato 18 giugno 2022) «Non ci girerò intorno: hodiuna neoplasia dal suono dolce:, ma non per questo meno insidiosa». Lo ha scritto sui suoi canalindo il problema di salute che lo terrà per un po' lontano dai palchi.e l'annuncio dellasuiIl pianista di fama internazionale ha rivelato quello che, in questo momento, è una delle sue principali paure. «La mia angoscia più grande è -ha rivelato - il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto». Poi un passaggio che richiama il suo amore per l'arte che lo ha reso celebre e i programmi futuri. «Ho sempre combattuto - ha dichiarato - i ...

