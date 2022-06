Ginnastica ritmica, qualificazioni squadre oggi in tv: orario e diretta streaming con le Farfalle (Di sabato 18 giugno 2022) Il programma, con l’orario e la diretta tv delle qualificazioni a squadre agli Europei 2022 di Ginnastica ritmica in programma a Tel Aviv, Israele, dal 15 al 19 giugno. Le Farfalle sono state sorteggiate nel primo gruppo con Georgia, Azerbaijan, Lettonia, Slovacchia, Francia, Spagna, Finlandia e Gran Bretagna, e inizieranno con la routine ai 3 nastri e 2 palle per passare poi a quella dei 5 cerchi. Appuntamento oggi, sabato 18 giugno, a partire dalle ore 17.30. diretta tv – Le gare saranno trasmesse in diretta su Rai Play. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Il programma, con l’e latv delleagli Europei 2022 diin programma a Tel Aviv, Israele, dal 15 al 19 giugno. Lesono state sorteggiate nel primo gruppo con Georgia, Azerbaijan, Lettonia, Slovacchia, Francia, Spagna, Finlandia e Gran Bretagna, e inizieranno con la routine ai 3 nastri e 2 palle per passare poi a quella dei 5 cerchi. Appuntamento, sabato 18 giugno, a partire dalle ore 17.30.tv – Le gare saranno trasmesse insu Rai Play. SportFace.

