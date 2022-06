Gf 16 | Ambra Lombardo si è sposata | le foto dell’abito

Leggi su isaechia

(Di sabato 18 giugno 2022)si è. L’ex concorrente del Grande Fratello 16 è convolata a nozze con Lorenzo Casciano, suo compagno da circa un anno. I due si sono conosciuti la scorsa estate, complice un dirigente Mediaset, amico di entrambi. Per amore laha deciso di lasciare l’Italia per trasferirsi a Los Angeles, dove il marito vive da più di 10 anni. Una scelta molto importante anche quella di abbandonare la sua professione di insegnante per dedicarsi ad altri progetti, il più importante dei quali prevede una collaborazione con Mediaset. L’annuncio del fidanzamento è avvenuto a febbraio, quandoha deciso di annunciare ai suoi follower le nozze. E proprio oggi, nella sua amata Sicilia, l’ex gieffina e la sua dolce metà sono diventati marito e moglie circondati dall’affetto di amici e ...