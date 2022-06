Gerry Scotti, la famiglia si allarga ancora: a sorpresa la lieta notizia (Di sabato 18 giugno 2022) Gerry Scotti e la lieta notizia sulla sua famiglia: ecco la sorpresa per i fan, i dettagli e le curiosità della vicenda Uno dei conduttori che il 44% degli spettatori definisce l’erede di Mike Bongiorno è lui, Gerry Scotti. L’uomo ha sempre dimostrato il suo talento, la sua professionalità e la sua grande bravura alla conduzione di diversi show come Passaparola, Chi vuol essere milionario?, The Wall, Caduta Libera, Guiness dei primati. Oggi, il conduttore è pronto a dare la lieta notizia che lascia tutti senza parole. curiosità (foto web)Prima del successo, Gerry ha sempre avuto le idee chiare circa il suo futuro nel mondo dello spettacolo e ha esordito come speaker radiofonico ... Leggi su kronic (Di sabato 18 giugno 2022)e lasulla sua: ecco laper i fan, i dettagli e le curiosità della vicenda Uno dei conduttori che il 44% degli spettatori definisce l’erede di Mike Bongiorno è lui,. L’uomo ha sempre dimostrato il suo talento, la sua professionalità e la sua grande bravura alla conduzione di diversi show come Passaparola, Chi vuol essere milionario?, The Wall, Caduta Libera, Guiness dei primati. Oggi, il conduttore è pronto a dare lache lascia tutti senza parole. curiosità (foto web)Prima del successo,ha sempre avuto le idee chiare circa il suo futuro nel mondo dello spettacolo e ha esordito come speaker radiofonico ...

Pubblicità

Hicliknihil7 : @JoeFortissimo Ahahahahahah!!! No vabbè ma sei troppo forte con le pic del Gerry!!! Sei il mio profilo mattonista p… - milanista_mauro : Comunque il rompimento di palle è come sempre la comunicazione. Arriva il nuovo Gerry Scotti si fa due selfie poi s… - Dubbio89 : @cmdotcom @GianniVisnadi Ne manca una:ma chi cazzo è sto Gerry Scotti di Uccello rosso? - zazoomblog : Gerry Scotti per anni sposato con un’attrice famosissima: l’avete vista sicuramente - #Gerry #Scotti #sposato #un’a… - DavideMoretto20 : 'Gerry Scotti è un adepto di Berlusconi' Davide Moretto, in riva all'Arno, Firenze 2022 -