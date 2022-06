Gentiloni | «Il taglio delle forniture di gas non ci spaventa» Descalzi Eni | «Supereremo l’inverno»

(Di sabato 18 giugno 2022) Il rapporto tra l’Unione Europea e la Russia è ormai compromesso, dice Paolo. «Per certi versi, è la fine di una grande speranza», spiega il commissario europeo agli Affari economici a RepubblicaIdee. Secondo l’ex presidente del Consiglio italiano, all’inizio del secolo ci furono «grandi illusioni», tra cui la prospettiva di un possibile «ingresso della Russia nel G8». «Questa grande speranza è tramontata ormai da diversi anni», ha proseguito, osservando anche che «l’Ue non ha valutato abbastanza l’annessione della Crimea». Secondo il commissario Ue per gli Affari economici e monetari «Putin è una persona con un disegno lucido: considera il dissolvimento dell’Urss una sconfitta storica e pensa sia necessario ricostruire una sfera geopolitica intorno alla Russia, e quindi espandersi nei confronti dei ...

Pubblicità

fjadanza : GAS, Gentiloni: 'minacce di tagli netti non spaventano' grazie al cazzo voi avete scorte anche su marte, ma noi no.… -

La Russia sostiene che ildelle forniture è causato dalle sanzioni occidentali. Gli USA ...: su Bce e Spread, reazioni incomprensibili, basta scostamenti di bilancio è importante non ...... ha commentato il commissario Ue all'Economia, Paolo. L'Ue invece 'manipola' l'Ucraina ... "L'Ue si è rovinata con le sue stesse mani, le sanzioni sono armi a doppio. Sappiamo che tra i ...Determinante l’apporto dei rigassificatori di Panigaglia (La Spezia, 11,2 milioni mc), Cavarzere (Rovigo, 26,5 milioni mc) e Livorno (9,7 milioni mc), a cui si sommano 8,5 milioni di produzione nazion ...Sulla Borsa di Amsterdam, riferimento per le contrattazioni europee, i contratti futures sul mese di luglio cedono il 3,51% a 120 euro al MWh Intanto in mattinata il prezzo è in lieve calo. A fronte d ...