Pubblicità

actarus1070 : Gb: regina diserta Ascot per la prima volta da incoronazione Posso immaginare perchè - fisco24_info : Elisabetta diserta l'Ascot, è la prima volta dall'incoronazione: I responsabili della corsa-evento confermano: 'pro… - iconanews : Gb: regina diserta Ascot per la prima volta da incoronazione -

Agenzia ANSA

LaElisabetta d'Inghilterra per la prima volta dalla sua incoronazione non ha partecipato a nessuna delle 5 giornate del Royal Ascot , la celebre corsa ippica dove nobildonne e celebrità fanno a ...LaElisabetta d'Inghilterra per la prima volta dalla sua incoronazione non ha partecipato a nessuna delle 5 giornate del Royal Ascot, la celebre corsa ippica dove nobildonne e celebrità fanno a ... Gb: regina diserta Ascot per la prima volta da incoronazione - Ultima Ora La regina Elisabetta d'Inghilterra per la prima volta dalla sua incoronazione non ha partecipato a nessuna delle 5 giornate del Royal Ascot, la celebre corsa ippica dove nobildonne e celebrità fanno a ...Cosa hanno deciso di fare, quindi Di disertare completamente gli altri eventi del Giubileo, rifiutando di presentarsi. In questo modo l’offesa alla Regina è stata totale, perché Harry e Meghan hanno ...