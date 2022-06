Gazzetta – Luca Moro | nuova chance con il Frosinone | accordo vicino per l’ex Padova

Leggi su justcalcio

(Di sabato 18 giugno 2022) 2022-06-18 17:00:13 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news delladello Sport: L’attaccante sarà mandato in prestito al club gialloblu che ha aperto una collaborazione con il Sassuolopotrebbe confrontarsi presto con la serie B. Il Sassuolo, che gia? a gennaio lo aveva preso dal(proprietario del cartellino) spendendo 4 milioni piu? 2 di bonus, anche se il classe 2001 allora era al Catania (21 gol in 28 presenze), dovrebbe girarlo in prestito al. Dopo il grande campionato a Catania, che ha portato l’attaccanteno anche in Under 20, la fine dell’agonia della societa? rossazzurra, quando mancavano solo tre giornate alla fine della stagione regolare, lo ha lasciato senza squadra ma lui si e? comunque portato avanti allenandosi ...