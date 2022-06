Gazzetta – Il nuovo assurdo acquisto del Liverpool | Klopp compra il trentatreenne Spearing…per giocare nella Primavera!

(Di sabato 18 giugno 2022) 2022-06-18 11:41:38 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della rosea: Per l’exJay Spearing è il momento di tornare ad Anfield, per diventare uno dei punti fermi della formazione Under-23, il corrispettivo della Primavera. Peccato che l’inglese di anni…ne abbia 33. Il mercato è fatto di storie, per quanto assurde o inattese siano. Astanno ancora festeggiando l’di Darwin Nuñez, il centravanti uruguaiano che è diventato il calciatore più costoso della storia dei Reds. E pazienza seaveva detto che non avrebbe mai acquistato un calciatore per una cifra così alta, se si vuole competere con il Manchester City di Haaland in Premier League e se si vuole ritentare l’assalto alla Champions, non si può mica badare a spese. Ma il mercato va oltre l’ex bomber del Benfica, ...

Pubblicità

susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Andrea Petagna verso l'addio: il Napoli cerca un nuovo attaccante - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Andrea Petagna verso l'addio: il Napoli cerca un nuovo attaccante - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Andrea Petagna verso l'addio: il Napoli cerca un nuovo attaccante - napolimagazine : GAZZETTA - Andrea Petagna verso l'addio: il Napoli cerca un nuovo attaccante - apetrazzuolo : GAZZETTA - Andrea Petagna verso l'addio: il Napoli cerca un nuovo attaccante -

La Gazzetta dello Sport

Tramontata l'opzione Colo Colo per tornare in Cile, lasciata in sospeso quella qatariota dell'Al Rayyan e registrate le difficoltà per trasferirsi al Flamengo, Arturo Vidal prova ad aprire unfronte perseverando in America del Sud. Questa volta il "Guerriero" guarda all'Argentina, come racconta Olé , con il desiderio di vestire na maglia certamente affascinante: quella del Boca ...Secondo ladel Sud "i dati per il sito del Comune arrivano attraverso dei moduli che i presidenti hanno compilato alla fine delle operazioni di voto. C'erano tutti i numeri essenziali: voti ... Scaroni: "La Serie A oggi è un prodotto scarso e noioso. Nuovo stadio Sono ottimista" La Gazzetta dello Sport dedica spazio a Gerard Deulofeu e la trattativa che potrebbe portare lo spagnolo a vestire la maglia del Napoli: "La trattativa con l’Udinese è in dirittura d’arrivo per una ci ...D’altro canto, viene introdotto un limite di importo, pari a 5.000 euro per ciascuna cessione o prestazione, al di sotto del quale la trasmissione dei dati non sarà più dovuta. Come già ricordato, sin ...