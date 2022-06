Gas russo e prezzi, il punto della situazione e i possibili sviluppi (Di sabato 18 giugno 2022) I flussi di gas russo verso l'Europa, con frequenza praticamente quotidiana, diminuiscono. Non ci sono timori rispetto a possibili disagi nel breve termine, ma inizia ad emergere la consapevolezza che la questione potrebbe generare criticità nel lungo termine. Gas russo: l'ultimo aggiornamento in Italia da parte dell'Eni In data 18 giugno, sul sito dell'Eni, è arrivato un nuovo aggiornamento della situazione. «Gazprom - si legge - ha comunicato per la giornata di oggi l'erogazione di volumi di gas in linea con quanto consegnato negli ultimi giorni». Un riferimento che richiama, però, giornate in cui è emerso come il gas arrivato dalla Russia sia stato al di sotto di quanto previsto. Risulta chiaro come la situazione imponga un'innalzamento del livello d'allerta. Questo perché ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 18 giugno 2022) I flussi di gasverso l'Europa, con frequenza praticamente quotidiana, diminuiscono. Non ci sono timori rispetto adisagi nel breve termine, ma inizia ad emergere la consapevolezza che la questione potrebbe generare criticità nel lungo termine. Gas: l'ultimo aggiornamento in Italia da parte dell'Eni In data 18 giugno, sul sito dell'Eni, è arrivato un nuovo aggiornamento. «Gazprom - si legge - ha comunicato per la giornata di oggi l'erogazione di volumi di gas in linea con quanto consegnato negli ultimi giorni». Un riferimento che richiama, però, giornate in cui è emerso come il gas arrivato dalla Russia sia stato al di sotto di quanto previsto. Risulta chiaro come laimponga un'innalzamento del livello d'allerta. Questo perché ...

