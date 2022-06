Gas Russia, Bersani: “Governo se ne occupi subito o crisi scontata in autunno” (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – “La criticità più acuta sta negli stoccaggi”. Pier Luigi Bersani, interpellato dall’Adnkronos, lancia l’allarme sulla situazione del gas e chiede al Governo interventi immediati per scongiurare una “criticità per l’autunno-inverno” che altrimenti sarebbe “scontata”. Bersani, cosa si può fare con il problema delle forniture? “Le società energetiche che ancora non lo hanno fatto o lo hanno fatto parzialmente, devono immettere subito il loro fabbisogno e tutte devono considerare che i soggetti finanziari che operavano negli anni scorsi sono scomparsi e vanno sostituiti”. Che tempi ci sono per un intervento? “Se non si arriva fra giugno e luglio a uno sforzo eccezionale di riempimento una seria criticità per l’autunno-inverno è ... Leggi su italiasera (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – “La criticità più acuta sta negli stoccaggi”. Pier Luigi, interpellato dall’Adnkronos, lancia l’allarme sulla situazione del gas e chiede alinterventi immediati per scongiurare una “criticità per l’-inverno” che altrimenti sarebbe “”., cosa si può fare con il problema delle forniture? “Le società energetiche che ancora non lo hanno fatto o lo hanno fatto parzialmente, devono immettereil loro fabbisogno e tutte devono considerare che i soggetti finanziari che operavano negli anni scorsi sono scomparsi e vanno sostituiti”. Che tempi ci sono per un intervento? “Se non si arriva fra giugno e luglio a uno sforzo eccezionale di riempimento una seria criticità per l’-inverno è ...

