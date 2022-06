Gas Nuovi tagli all’Ue da parte della Russia | anche all’Italia

(Di sabato 18 giugno 2022)al gas da, e i prezzi volano. A fronte di una richiesta giornaliera di gas dadi Eni pari a circa 63 milioni di metri cubi, la russa Gazprom ha comunicato che fornirà solo il 50% di quanto richiesto (con quantità effettive consegnate pressoché invariate rispetto ieri)ha comunicato l’Eni sul sito del gruppo. “I motivi per idi forniture che colpiscono un po’ tutta l’Europa ci viene detto sono tecnici, una delle spiegazioni è che la manutenzione è difficile a causa delle sanzioni. DaGermania e nostra e di altri riteniamo che queste siano bugie, che in realtà ci sia un uso politico del gas, come c’è un uso politico del grano”, aveva ...

Pubblicità

Adnkronos : Ridotto il flusso del gas dalla Russia all'Europa, il prezzo vola: cosa sta succedendo. #notizie - Radio1Rai : #Gas Nuovi tagli alle forniture da parte di Mosca. Schizza il prezzo. L’#UE assicura “Nessun rischio immediato”. Il… - BananaJoeVoL4 : RT @Radio1Rai: #Gas Nuovi tagli alle forniture da parte di Mosca. Schizza il prezzo. L’#UE assicura “Nessun rischio immediato”. Il governo… - GingerJCB : Nuovi tagli di Gazprom all’Ue, schizza il prezzo del gas. L’Italia valuta l’allarme gas via @@adhocnews - GingerJCB : Nuovi tagli di Gazprom all’Ue, schizza il prezzo del gas. L’Italia valuta l’allarme gas via @@adhocnews -

... semplificazioni nell' iter autorizzativo delle rinnovabili, l'obbligo di installare pannelli solari su tutti gli edifici, una piattaforma acquisti comune per, GNL ed idrogeno. Il RePowerEu ...E oggi gli effetti della guerra in Ucraina, con l'impennata dei prezzi dele del petrolio e in ... Poi le scelte nuove della Ue con il superamento del patto di stabilità e iinvestimenti del ...In un'intervista esclusiva a RND, Angela Merkel ha difeso alcune delle sue scelte più criticate, fra cui l'appoggio a Nord Stream 2 ...Per il presidente, Kiev "se lo merita" in quanto "i valori ucraini sono i valori europei. Ieri i due ex militari dell'esercito Usa erano apparsi sui social russi con le mani legate… Leggi ...