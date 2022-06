Gas, l’Italia verso lo stato di allarme: valutazione la prossima settimana Riduzione della fornitura dalla Russia (Di sabato 18 giugno 2022) Il flusso di gas russo verso l’Europa è calato con l’annuncio dello stato di Paese candidato Ue dell’Ucraina. Fra i Paesi con i tagli più significativi l’Italia: meno cinquanta per cento. Per ora il sistema regge, grazie alle forniture da altre zone del mondo. Però il sistema, che è attualmente in stato di preallarme, potrebbe passare allo stato di allarme la prossima settimana quando il ministero della Transizione ecologica compirà la prossima settimana una valutazione della situazione. In tale nuova evenienza potrebbe essere chiesto alle grandi industrie di ridurre volontariamente i consumi. La situazione di pericolo per il sistema nel suo complesso ... Leggi su noinotizie (Di sabato 18 giugno 2022) Il flusso di gas russol’Europa è calato con l’annuncio dellodi Paese candidato Ue dell’Ucraina. Fra i Paesi con i tagli più significativi: meno cinquanta per cento. Per ora il sistema regge, grazie alle forniture da altre zone del mondo. Però il sistema, che è attualmente indi pre, potrebbe passare allodilaquando il ministeroTransizione ecologica compirà launasituazione. In tale nuova evenienza potrebbe essere chiesto alle grandi industrie di ridurre volontariamente i consumi. La situazione di pericolo per il sistema nel suo complesso ...

AngeloCiocca : Francia senza gas. Italia al 50%. Volevate l’indipendenza energetica? Eccovela servita. A caro prezzo. - ladyonorato : La guerra che l’UE, d’accordo col governo italiano ha voluto dichiarare alla Russia costerà oltre 50 miliardi al no… - Adnkronos : Gas dalla #Russia, l'annuncio di Eni: #Gazprom fornirà all'Italia solo il 50% della fornitura richiesta'. - liotru52 : @carpa2019 Grazie a Di Maio avremo scorte di gas. Ha stipulato accordi con l'Algeria, ha lavorato per l'Italia, a d… - castevisa : RT @emmevilla: ?? BREAKING. Eni, #Gazprom taglia forniture all'Italia del 50%. La Russia non è più un fornitore affidabile. Ma non da oggi.… -