(Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – “In questo momento non bisogna temere nulla, bisogna solo temere l’inazione”. Così l’amministratore delegato di Eni, Claudio, ha risposto a la Repubblica delle Idee 2022 allase le famiglie italiane debbano temere razionamenti di gas, dopo l’annuncio dell’ulteriore taglio delle forniture da parte della Russia. “In questo momento l’(di gas, ndr.) èalla: 200 milioni di, 150/160 di”. “L’ottimismo è fatto di azioni, di fare delle cose. Per l’Italia la diversificazione è stato un principio importante. In questo momento ci mancano circa 30 milioni di metri cubi al giorno di russo, però l’Italia riesce ad avere adesso un’di circa 200 milioni. L’algerino attraverso i contratti ...

Pubblicità

TgLa7 : #Gas, #Descalzi: anche con taglio 100% supereremmo inverno. 'Dovremmo forzare gas altri paesi e restrizioni, ma riu… - zazoomblog : Ultime Notizie – Gas Descalzi: “Offerta superiore a domanda” - #Ultime #Notizie #Descalzi: #“Offerta - Eli74505503 : RT @TgLa7: #Gas, #Descalzi: anche con taglio 100% supereremmo inverno. 'Dovremmo forzare gas altri paesi e restrizioni, ma riusciremmo' htt… - Dome689 : RT @TgLa7: #Gas, #Descalzi: anche con taglio 100% supereremmo inverno. 'Dovremmo forzare gas altri paesi e restrizioni, ma riusciremmo' htt… - tempoweb : L’ad #Eni spegne i timori sulla crisi del #gas: “Niente paura”. L’obiettivo ottobre per gli stoccaggi #russia… -

Adnkronos

dell'Eni Claudioparlando della disponibilità dia La Repubblica delle Idee. 'In questo momento c'è un'offerta superiore alla domanda, 200 milioni di offerta e 160 milioni di domanda, il ...Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Eni Claudioparlando della disponibilità dia La Repubblica delle Idee. " In questo momento c'è un'offerta superiore alla domanda, 200 milioni ... Gas, Descalzi: "Offerta superiore a domanda" Bologna, 18 giu. (askanews) - "In questo momento l'offerta di gas è superiore alla domanda: abbiamo 200 milioni di offerta contro i 150/160 milioni di domanda". Quindi "non bisogna temere nulla". Seco ...«In questo momento non bisogna temere nulla, bisogna solo temere l’inazione». L’amministratore delegato di Eni, Claudio ...