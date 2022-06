Gardaland | allarme stagionali | le giostre chiudono prima Il Ceo | Manca personale | stiamo cercando di assumere

(Di sabato 18 giugno 2022) Al parco giochi dicontinuano le brutte sorprese per i clienti.le proteste per le lunghe code sotto il sole e le temperature roventi di questi giorni, ora a causa della scarsità distagionale annuncia di dover anticipare la chiusura di alcune attrazioni. La notizia è stata pubblicata sul sito del primo parco giochi d'Italia, a poche ore dalla Notte bianca, con cui oggi si apre con qualche giorno di anticipo la stagione estiva al resort di Castelnuovo del Garda (Verona). Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

...parte di cinque ragazze che giovedì avevano passato la giornata al parco divertimenti di... Colpisce che l'lanciato dai sindaci della zona, che per tempo avevano avvertito del pericolo ...Quello stesso gioved d'inferno, rientrando da una gita a, in serata una decina di ... Leggi anche Peschiera, nuovosicurezza: sabato manifesta la destra radicale Peschiera, mega rissa ...Nono solo i ristoranti. Ora anche i parchi avventura. Chiusura anticipata per alcune attrazioni a Gardaland, a causa della difficoltà nel reperire personale. La mancanza di ...E sabato sul lago è allerta per l’estrema destra che manifesta: emessa ordinanza urgente, multe fino a 500 euro ...