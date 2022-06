Gaiba: Errani a caccia della finale (Di sabato 18 giugno 2022) Nel WTA 125k sui campi in erba veneti la 35enne di Massa Lombarda deve vedersela con la francese Parry, sesta testa di serie. L’altra semifinale è Van Uytvanck-Tan Leggi su federtennis (Di sabato 18 giugno 2022) Nel WTA 125k sui campi in erba veneti la 35enne di Massa Lombarda deve vedersela con la francese Parry, sesta testa di serie. L’altra semiè Van Uytvanck-Tan

Pubblicità

Tennis_Ita : WTA 125 Gaiba, festeggia Sara Errani: è semifinale sull'erba del Veneto Open - livetennisit : WTA 125 Gaiba: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Sara Errani (LIVE) - Ilsuperbo89 : Sarita ai QF a Gaiba. Forza Sara, potresti diventare la prima tennista nella storia a vincere sia #Wimbledon che… - TENIPOcom : WTA 125 Gaiba - Grass (Second Round) Sara Errani (ITA) def. Lucrezia Stefanini (ITA) 6-3 7-6(5) - tennis_luden : Gaiba WTA Lucrezia Stefanini VS Sara Errani Winner Prediction: Sara Errani@1.6 See Detail… -