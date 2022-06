Futsal, Serie A, oggi la finale scudetto Eboli - Pesaro: dove vederla in tv (Di sabato 18 giugno 2022) E' la notte della finale dei play-off scudetto della Serie A. La sfida, inedita, tra la Feldi Eboli e il Pesaro parte dal PalaSele, in Campania, questa sera alle 20.30 (in diretta su ... Leggi su europa.today (Di sabato 18 giugno 2022) E' la notte delladei play-offdellaA. La sfida, inedita, tra la Feldie ilparte dal PalaSele, in Campania, questa sera alle 20.30 (in diretta su ...

Pubblicità

aiacatanzaro : ?? Designazioni Nazionali #Can5. In bocca al lupo al nostro associato Salvatore Freccia designato in qualità di Arb… - linealaterale : Ancora una stagione al Pelletterie per Claudia Brandolini che indossera i colori delle toscane anche nella prossima… - SalernoSport24 : ??? Gara1 della finale scudetto della Divisione calcio a 5 ??? Le dichiarazioni pre match dei protagonisti ??? Tutti a… - SalernoSport24 : ??? Gara1 della finale scudetto della Divisione calcio a 5 ??? Al PalaSele la finale di futsal Il meglio del futsal i… - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Serie A2F. Nox Molfetta, domenica il ''Goalkeeper Futsal Challenge'': in gara anche Silvia I… -