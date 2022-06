Forse non avete ancora visto il fratello di Cesare Cremonini: ecco chi è e cosa fa (Di sabato 18 giugno 2022) L’amatissimo Cesare Cremonini è famoso da oltre vent’anni, ma Forse non conoscete suo fratello: ecco cosa abbiamo scoperto! Quando si è esibito per la prima volta sul palco del Teatro Ariston come super ospite del Festival di Sanremo 2022, tutti sarebbero stati pronti a scommettere che Cesare Cremonini avrebbe regalato al pubblico momenti davvero indimenticabili L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 18 giugno 2022) L’amatissimoè famoso da oltre vent’anni, manon conoscete suoabbiamo scoperto! Quando si è esibito per la prima volta sul palco del Teatro Ariston come super ospite del Festival di Sanremo 2022, tutti sarebbero stati pronti a scommettere cheavrebbe regalato al pubblico momenti davvero indimenticabili L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

gaiatortora : Faccio notare che il calo di affluenza riguarda anche le amministrative. Forse il problema non sono solo i referend… - borghi_claudio : Hahahaha ?? L'unica fonte di acquisti per i nostri titoli è la bce MA CHISSÀ COSA PUÒ SUCCEDERE SE LA BCE SMETTE DI… - _Nico_Piro_ : #14giugno in questo ?? faccio il punto sulla situazione sul campo e un ragionamento parallelo sulla vicenda Azovstal… - Fedewendy46 : 'forse non ti ho detto mai che nascondi bene le tue paure' -6 #FusioneNucleare - Anto74745879 : @MediasetTgcom24 Se questo professore si comportava dignitosamente, non vedo il motivo di metterlo in segreteria. M… -