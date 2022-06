Formula One: il regista assicura che il nuovo film con Brad Pitt sarà entusiasmante come Top Gun: Maverick (Di sabato 18 giugno 2022) Joseph Kosinski ha assicurato che il suo Formula One, nuovo film interpretato da Brad Pitt e prodotto da Lewis Hamilton, sarà entusiasmante quanto Top Gun: Maverick. Joseph Kosinski, regista di Top Gun: Maverick, ha assicurato che Formula One, il suo nuovo film interpretato da Brad Pitt e prodotto da Lewis Hamilton, sarà entusiasmante quanto il titolo di recente uscita con Tom Cruise. Pronti a scaldare i motori? L'obiettivo che Joseph Kosinki ha per il suo Formula One è quello di utilizzare soltanto effetti speciali costruiti artigianalmente nel ... Leggi su movieplayer (Di sabato 18 giugno 2022) Joseph Kosinski hato che il suoOne,interpretato dae prodotto da Lewis Hamilton,quanto Top Gun:. Joseph Kosinski,di Top Gun:, hato cheOne, il suointerpretato dae prodotto da Lewis Hamilton,quanto il titolo di recente uscita con Tom Cruise. Pronti a scaldare i motori? L'obiettivo che Joseph Kosinki ha per il suoOne è quello di utilizzare soltanto effetti speciali costruiti artigianalmente nel ...

